Nicoletta Dosio, la lettera dal carcere: “Contenta della mia scelta, la lotta No Tav è lotta per una società diversa” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Sto bene, sono contenta della scelta che ho fatto”. Poco più di 24 ore dopo essere entrata in carcere, la leader No Tav Nicoletta Dosio ha scritto una lettera per ringraziare del sostegno e della solidarietà arrivata in queste ore che ha visto schierarsi i militanti contro l’Alta velocità, ma anche politici M5s, il sottosegretario Pd Roberto Morassut e l’associazione Giuristi democratici. La 73enne Dosio, condannata a un anno di reclusione per violenza privata e interruzione di pubblico servizio per aver partecipato a un blocco autostradale il 3 marzo 2012, ha deciso di non chiedere misure alternative ed è stata arrestata il 30 dicembre scorso. La scelta, ha spiegato in una lettera pubblicata sul suo sito in queste ore, “è il risultato di una causa giusta e bella, la lotta NoTav che è anche la lotta per un modello di società diverso e nasce dalla ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

