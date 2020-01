Mario Balotelli danneggia l’auto e torna a casa a piedi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Mario Balotelli inizia l’anno con una disavventura. L’attaccante del Brescia danneggia l’auto e torna a piedi a casa. Capodanno da dimenticare per Mario Balotelli che sbaglia parcheggio e danneggia la sua 500 Abarth. La Gazzetta dello Sport riporta sulla vicenda: “Mario Balotelli ancora protagonista al volante. Dopo gli incidenti ben più gravi del passato, la scorsa notte l’attaccante del Brescia ha avuto qualche problema di manovra mentre cercava di rientrare nella casa bresciana con la sua Fiat 500 Abarth. Non è dato sapersi quanto Mario avesse festeggiato il Capodanno, ma alle 6 del mattino era quantomeno stanco. Tanto da sbagliare le coordinate del garage in viale Europa, a Brescia, finendo con la sua auto davanti al cancello di una abitazione, poco distante da casa sua. La parte anteriore dell’auto è andata distrutta ma l’attaccante non ha avuto ... Leggi la notizia su forzazzurri

