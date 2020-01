Lorenzo Crespi, confessa di aver amato in segreto una coreografa per 14 anni (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lorenzo Crespi rivela di essere stato innamorato per 14 anni di una coreografa che però stava con un altro In un’intervista rilasciata nel salotto di Caterina Balivo durante la trasmissione Vieni da me Lorenzo Crespi confessa di aver avuto un amore segreto per 14 anni. L’attore apre il suo cuore e confessa cose inedite, che prima non aveva mai raccontato a nessuno. Crespi rivela infatti di aver amato per ben 14 anni una donna che di professione faceva la coreografa. L’attore lo ha detto spontaneamente alla Balivo quando lei gli ha chiesto se avesse mai sofferto per amore. Con grande sorpresa del pubblico e dei fan Crespi ha detto di aver amato questa donna. Il suo amore è durato dal 1998 al 2012, un tempo lunghissimo, e di averla conosciuta in una trasmissione televisiva. Lei non viveva a Roma, ma si erano amati tantissimo e quando si sono lasciati per lui è stato come perdere la vita ... Leggi la notizia su kontrokultura

