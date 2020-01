Il sondaggio: De Luca avanti. Caldoro arruola i fedelissimi di Cosentino (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’anno delle elezioni regionali inizia con la notizia del leggero vantaggio di Vincenzo De Luca su Stefano Caldoro. Secondo un sondaggio pubblicato dal Corriere del Mezzogiorno e realizzato da Winpoll Arcadia, se si votasse oggi i cittadini campani rieleggerebbero De Luca alla presidenza della Regione, con il 39,5% dei voti; segue Caldoro per il centrodestra con il 36,7%, al terzo posto Valeria Ciarambino, per il M5s, con il 23,8%. Dal punto di vista delle coalizioni, invece, il centrodestra è in vantaggio con il 37,3%; il centrosinistra è al 33,5%; il M5s al 26,2%. Cosa ci dice questa rilevazione? Con tutte le cautele del caso, ci dice che il ritardo della ufficializzazione della candidatura di Caldoro, tenuto ancora a bagnomaria da Lega e Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia ha ormai più volte ufficializzato la ... Leggi la notizia su anteprima24

AgenPolitica : REGIONALI 2020. SONDAGGIO WINPOLL-ARCADIA. DE LUCA 39,5%, CALDORO 36,7%, CIARAMBINO 23,8% - Scenaripolitici : Sondaggio Winpoll – Arcadia (31 dicembre 2019): Campania 2020 - CiceroM5S : RT @73Orlando73: @valy_s @GhitaIacono @Comunardo @antonio_bordin @giuseppe_masala @CCKKI @oinot49 @Gitro77 @Luca_Mussati @lucabattanta ...p… -