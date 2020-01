Il discorso di Xi Jinping non convince Hong Kong: anche a Capodanno migliaia di persone in marcia per la democrazia – Le immagini (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non è bastato il discorso del capo dello Stato cinese Xi Jinping che ha invocato la pace a Hong Kong, dicendo che la situazione nell’ex colonia britannica ha «influenzato gli animi delle persone» e che, adesso, urge «un contesto sociale armonico e stabile», decine di migliaia manifestanti pro-democrazia, infatti, anche oggi, nel primo giorno dell’anno, si sono radunati nelle strade di Hong Kong. Foto Epa Ansa Si sono dati appuntamento nel Victoria Park per poi proseguire, in marcia, attraverso l’isola principale dell’ex protettorato britannico fino a Central, il cuore commerciale dell’hub finanziario internazionale. Cosa chiedono Le richieste sono quelle di elezioni totalmente libere, di un’inchiesta indipendente sulla gestione delle proteste da parte della polizia e dell’amnistia per le quasi 6.500 persone arrestate durante le ... Leggi la notizia su open.online

