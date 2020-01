Hong Kong, “oltre un milione di persone in piazza per la marcia pro-democrazia di Capodanno”. Lancio di molotov e scontri con la polizia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Anche nel giorno di Capodanno Hong Kong scende in piazza per manifestare in favore della democrazia e, secondo gli organizzatori, sono oltre un milione le persone che nel primo giorno del 2020 hanno deciso di non interrompere la serie di proteste che ormai da metà marzo caratterizzano i fine settimana del Porto Profumato. I dimostranti si sono raccolti nel Victoria Park per poi marciare attraverso l’isola principale dell’ex protettorato britannico fino a Central, il cuore commerciale dell’hub finanziario internazionale. Molti esibivano striscioni con le principali richieste, tra cui elezioni totalmente libere in città, un’inchiesta indipendente sulla gestione della polizia e l’amnistia per le quasi 6.500 persone arrestate durante le proteste. Una marcia autorizzata, quella di Capodanno, anche se gruppi di poliziotti in tenuta antisommossa erano presenti vicino ad ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

