Corea del Nord, annuncio shock: “Il mondo sperimenterà una nuova arma nucleare” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il presidente Nord Coreano Kim Jong Un annuncia l’abbandono della moratoria sui test missilistici nucleari e annuncia una nuova arma per il “prossimo futuro”. Gli Usa: “Vogliamo la pace, non lo scontro”. Il leader Nord Coreano Kim Jong Un ha dichiarato che il suo paese abbandonerà la moratoria sui missili nucleari, e riprenderà i test. … L'articolo Corea del Nord, annuncio shock: “Il mondo sperimenterà una nuova arma nucleare” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

