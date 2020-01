A Livorno «i comunisti aggrediscono i leghisti»: i video dei due protagonisti Alessandro Perini e Lenny Bottai (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 31 dicembre 2019 Matteo Salvini pubblica un verbale di Pronto Soccorso dove il paziente Alessandro Perini, consigliere comunale di Livorno, dichiara di essere stato aggredito «da persona nota». Nel testo del post del leader leghista si legge che sarebbe stato aggredito «per mano di una decina di conigli di sinistra». Nel verbale si legge che le circostanze dell’accaduto riferite dall’infortunato sarebbero avvenute alle ore 13:30, che è stato ammesso al Pronto Soccorso con priorità 3 alle 14:13 per essere dimesso intorno alle 17:30. «Ultima aggressione contro un leghista, stavolta a Livorno per mano di una decina di conigli di sinistra. E poi sono loro a portare pace, sorrisi e gioia nelle piazze…», scrive Salvini, ma qualcuno dubita di questa versione in quanto all’interno del verbale non viene dichiarata l’aggressione di gruppo. L’utente ... Leggi la notizia su open.online

