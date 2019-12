Test della personalità: vedi un anziano o una donna? (Di martedì 31 dicembre 2019) Ti proponiamo un interessantissimo Test di personalità. Prima, però, devi rispondere alla nostra domanda: Qual è stata la prima cosa che hai visto in questa foto. Un anziano o la donna? Questo Test di personalità è molto semplice, dicci cosa vedi per primo nell’immagine che ti viene presentata. Un vecchio o una donna? Secondo la psicologia, la prima cosa che visualizzerai rivelerà aspetti nascosti della tua personalità. Se vedi un anziano significa che: Sei una persona onesta e fedele. Gli altri ti vedono come una persona affidabile e un leader. Hai la capacità di raccogliere opinioni e punti di vista diversi per fornire soluzioni chiare e avere l’iniziativa di trovare il modo migliore di guidare un gruppo. Quando imposti un obiettivo specifico, pianifichi attentamente ogni passaggio per ... Leggi la notizia su bigodino

neap_psycho : @buenavidaxxx @Sfrenest Alfred i miei test possono AL LIMITE aver provocato 'eccessiva stanchezza dovuta all'operaz… - cechust : - alla fine della quale ho sostenuto il primo test di accesso per l’università, superando un ostacolo che mi sembra… - Interminato : Il terzo test fu sulle vibrazioni. I loro corpi dovevano avere le caratteristiche di onde della stessa lunghezza, m… -