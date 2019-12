Sanremo 2020, Amadeus interviene dopo i gossip e fa chiarezza (Di martedì 31 dicembre 2019) Il cast di Sanremo 2020 è ufficiale. A mettere definitivamente chiarezza ci ha pensato il conduttore stesso della 70ma edizione della storica kermesse. Amadeus, tramite un post pubblicato su Instagram, ha infatti divulgato l’elenco completo dei cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston. Il padrone di casa della gara canora più attesa ha detto la sua dopo le indiscrezioni della giornata di ieri, che hanno incuriosito il web a seguito di un’anteprima del settimanale Chi. Sul palco di Sanremo ci saranno – ormai lo sappiamo per certo –diversi ritorni e altrettante novità. Tornerà Achille Lauro, che nella scorsa edizione ha fatto parlare tantissimo con la sua Rolls Royce, ed esordirà il vincitore di Amici Alberto Urso. Tra gli altri nomi spicca quello della neo fidanzata ufficiale di Afrojack Elettra Lamborghini, per non parlare di quello di Elodie, ... Leggi la notizia su dilei

