Sage il labrador cieco (Di martedì 31 dicembre 2019) Quando il dodicenne Sage, un bellissimo labrador, fuggì da casa sua la sua famiglia rimase sconvolta. Sage non era solo vecchio, ma anche cieco. Si resero conto che probabilmente era scappato in una foresta vicina e si chiedevano come sarebbe sopravvissuta da sola. La famiglia iniziò a cercare dalla loro casa a Boulder Creek, in California, ma non c’era traccia di lei. “Dieci dei nostri vicini si sono uniti alla nostra famiglia nella ricerca che è durata fino a tarda notte,” Beth Cole, la mamma umana di Sage, ha dichiarato al sito Dodo “Poi sono tornati in aiuto per diversi giorni .”Dopo cinque giorni, la famiglia ha iniziato a perdere la speranza. Sebbene la famiglia si sentisse disperata, continuarono a cercare il loro cane. Cinque giorni sono diventati sei, poi sette, poi otto. Temevano che Sage fosse stato ferito o ucciso da un predatore. Ma poi, per ... Leggi la notizia su bigodino

