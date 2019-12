“Perché odio il Capodanno”: la lezione di Antonio Gramsci (Di martedì 31 dicembre 2019) Antonio Gramsci: odio il Capodanno “Ogni mattino, quando mi risveglio ancora sotto la cappa del cielo, sento che per me è capodanno“, lo scriveva Antonio Gramsci sul quotidiano “L’Avanti” nel 1916. Nel pezzo, diventato tra i più popolari per descrivere la sensazione che molti provano a Capodanno, il filosofo e politico italiano, tra i padri fondatori del partito comunista, dichiarava la sua avversione per la ricorrenza, che fa “della vita e dello spirito umano un’azienda commerciale col suo bravo consuntivo, e il suo bilancio e il preventivo per la nuova gestione“. “Perciò odio questi capodanni a scadenza fissa. Essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. Si finisce per credere sul serio che tra anno e anno ci sia una soluzione di continuità e che incominci una novella istoria, e si fanno propositi e ci si ... Leggi la notizia su tpi

