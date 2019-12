**Milano: incendio in appartamento, due intossicati lievi in ospedale** (Di martedì 31 dicembre 2019) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - incendio la scorsa notte in un appartamento a Milano. L'allarme alla centrale unica del 118 è scattato alle 4.15 per le fiamme divampate in un'abitazione al secondo piano in via San Paolino, in zona Famagosta. Il palazzo di sette piani è stato evacuato. Cinque le person Leggi la notizia su liberoquotidiano

**Milano incendio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : **Milano incendio