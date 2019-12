Mattino: Tonelli piace alla Sampdoria (che lui non disdegnerebbe) (Di martedì 31 dicembre 2019) Gennaio è un mese importante anche per il mercato in uscita. Il Napoli lavora per sfoltire un po’ la sua rosa. Tra i nomi dati in partenza c’è quello di Tonelli. Il Mattino scrive di un interessamento per lui da parte della Sampdoria. Genova rientra tra le mete che non gli dispiacerebbero. Scrive il quotidiano: “Tonelli piace alla Sampdoria che deve sostituire Ferrari vittima di un lungo infortunio, ma al momento si tratta solo di un’idea. Il difensore azzurro tornerebbe con piacere a Genova ma questa volta con la formula del titolo definitivo e non più del prestito. In cerca di una nuova avventura anche Younes che piace soprattutto all’estero, mentre Gaetano – che era rimasto a Napoli per volontà di Ancelotti – sta pensando di chiudere la stagione altrove per giocare di più”. L'articolo Mattino: Tonelli piace alla Sampdoria (che lui non disdegnerebbe) ... Leggi la notizia su ilnapolista

