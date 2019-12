LIVE Tour de Ski 2020, 10 e 15 km Dobbiaco in DIRETTA. Al via la gara femminile, in quella maschile tripletta russa e dominio di Ustiugov (Di martedì 31 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 Intertempi ai km 1.7, 2.1, 3, 5, 6.7, 7.1 e 8 prima del traguardo posto ai 10 km 15:01 Parte Roennlund, si comincia! 14:59 Pronta al via Roennlund, sotto un sole ancora chiarissimo nel cielo di Dobbiaco. 14:55 Cinque minuti al primo via, che sarà quello della svedese Elina Roennlund 14:52 Partirà con il numero 38, e dunque alle 15:19, Therese Johaug: la norvegese va alla caccia del ritorno in testa al Tour de Ski 14:49 5 le partenti azzurre odierne, tra le 65 ancora in gara: con i numeri 14, 15 e 16 Lucia Scardoni, Ilaria Debertolis e Anna Comarella, con il numero 24 Elisa Brocard e con il numero 59 Caterina Ganz, che si trova al via proprio tra la slovena Anamarija Lampic e la russa Natalia Nepryaeva 14:45 Eccoci tornati per la seconda delle due gare di oggi, la 10 km femminile sempre a tecnica libera 13.40: Grazie per il momento per ... Leggi la notizia su oasport

