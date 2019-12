Il governo ammonisce Autostrade e chiede di accelerare i controlli (Di martedì 31 dicembre 2019) Subito dopo la caduta di materiale nella galleria Berté sulla A26 avvenuto ieri, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato, presso la propria sede, un incontro urgente con il management di Autostrade per l'Italia. Il meeting è avvenuto questa mattina, erano presenti la ministra Paola De Micheli in conferenza telefonica, il capo di gabinetto del Mit, il direttore generale per la Vigilanza sulle concessionarie autostradali del Mit, e l'ad di Aspi.Il ministero ha sollecitato Aspi affinché i tempi della manutenzione di Autostrade e gallerie siano accelerati. Inoltre è stato deciso di istituire un osservatorio del Ministero e della stessa Aspi sui controlli realizzati dalla società concessionaria, che attualmente è Spea, ma che cesserà il proprio mandato già da domani. Si farà una gara per trovare la nuova società di controllo.Intanto, per quanto riguarda la caduta di ... Leggi la notizia su blogo

