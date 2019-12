Francesco Totti inizia una nuova carriera (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo ventotto anni da giocatore e due da dirigente della Roma, Francesco Totti è pronto a voltare pagina per iniziare un nuovo capitolo di vita, dove ovviamente non può mancare il calcio. L’ex attaccante, ancora oggi ritenuto da molti tifosi stranieri simbolo della squadra della città eterna, ha sfogliato la margherita e scelto di dedicarsi alla ricerca di giovani talenti ma anche alla tutela degli interessi dei professionisti del rettangolo verde, incluso qualche ex collega. «Se qualcuno mi chiedesse di tornare adesso nella Roma, magari un nuovo proprietario, mi metterebbe in difficoltà ma rifiuterei la proposta perché voglio seguire la mia strada, assistere i calciatori e trasmettere loro la mia esperienza», aveva dichiarato Totti in una intervista a Radio Radio. AS Roma v ACF Fiorentina - Serie AFrancesco Totti all'opera con la maglia ... Leggi la notizia su gqitalia

