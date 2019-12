Fabrizio Corona: "Sto finalmente trovando un po' di serenità" (Di martedì 31 dicembre 2019) Visualizza questo post su Instagram COS’E’ CHE MI MANCA?UN PO’DI serenità.LA STO finalmente trovando. @atenagency#pif2009 Un post condiviso da Fabrizio Corona (@FabrizioCoronareal) in data: 29 Dic 2019 alle ore 8:07 PST Cos'è che mi manca? Un po' di serenità. La sto finalmente trovando. A scriverlo su Instagram è Fabrizio Corona, commentando così una intervista del 2009 che gli fece Pif. L'imprenditore, ex re dei paparazzi, in questi giorni è tornato a mostrarsi sui social sfoggiando, peraltro, un nuovo look, all'insegna di barba incolta, capelli lunghi e coppola in testa. Uscito dal carcere per le festività natalizie, Corona ha dedicato il primo post social al figlio Carlos Maria, nato dal matrimonio con Nina Moric, definendolo il "regalo mio più grande". Fabrizio Corona: "Sto finalmente trovando un po' di serenità" 31 ... Leggi la notizia su blogo

