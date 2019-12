Come reagire ai commenti sulla forma fisica (Di martedì 31 dicembre 2019) Non siete voi, ma sono loroRispondete con un complimento Evitate di rispondereRispondete con ironiaPrendetela in modo proattivoNon giustificatevi mai «Mi si fissò invece il pensiero ch’io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, m’ero figurato d’essere». Durante le feste, oltre alle domande indiscrete dei parenti sulla situazione sentimentale, anche i commenti su peso e forma fisica potrebbero risultare imbarazzanti e generare dialoghi esistenziali alla Vitangelo Moscarda, il protagonista di Uno nessuno centomila di Luigi Pirandello, convinto che l’immagine che gli altri hanno di noi non corrisponda mai a quella che abbiamo di noi stessi. L’argomento è sempre molto delicato, più delle classiche domande sul «Perché sei ancora single?» o «Cosa aspettate per andare a convivere?», la questione rotondità non è mai la benvenuta. Per prima cosa perché, ... Leggi la notizia su vanityfair

