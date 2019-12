Calendario Calcio 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi. Show con Europei e Coppa America (Di martedì 31 dicembre 2019) Il 2020 sarà davvero pirotecnico per tutti gli amanti del grande Calcio, ci aspetta una stagione estremamente ricca e avvincente con tantissimi eventi che regaleranno grande spettacolo. Ne vedremo davvero delle belle per tutto l’anno, ci sarà spazio sia per i tradizionali appuntamenti con i club che per le grandi manifestazioni con le Nazionali. Sarà un’estate di fuoco con Europei e Coppa America che si disputeranno in contemporanea dal 12 giugno al 12 luglio: la rassegna del Vecchio Continente sarà itinerante per la prima volta nella storia, la fase a gironi e i primi turni a eliminazione diretta si disputeranno in varie sedi prima di volare a Londra per semifinali e finale; il trofeo sudamericano andrà invece in scena tra Argentina e Colombia. Agli Europei regnerà l’incertezza con tante pretendenti al titolo, l’Italia cercherà di ricoprire un ruolo da outsider ... Leggi la notizia su oasport

straneuropa : La storia della tregua di Natale del 1914. L'ultima partita di calcio prima dell'orrendo e lungo massacro @riotta… - zazoomnews : Calendario l’Europa League 2020 calcio: date programma e tv dagli ottavi alla finale - #Calendario #l’Europa… - sportli26181512 : Premier League, in campo anche il 1° Gennaio: c'è Arsenal-Manchester United: La Premier League non si ferma mai, ne… -