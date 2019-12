Brescia, uomo picchia e sequestra ex fidanzata in albergo per costringerla a sposarlo (Di martedì 31 dicembre 2019) Brescia, uomo sequestra ex fidanzata in albergo per costringerla a sposarlo A Montichiari, provincia di Brescia, un uomo di 46 anni ha sequestrato una donna di 36 anni, sua ex fidanzata, in una camera di albergo e le ha fatto violenza per costringerla a firmare un impegno matrimoniale. Secondo quanto riportato da Il Giorno, a dare l’allarme alla polizia sarebbero stati i dipendenti dell’hotel dove l’uomo avrebbe trascinato la ex fidanzata, molto probabilmente con la forza. La donna, di origini marocchine, sul corpo e sul volto presentava diversi lividi, dovuti alle prolungate violenze. Alle forze dell’ordine ha mostrato il contratto matrimoniale che il suo ex compagno voleva farle firmare. In base alle prime ricostruzioni, il personale dell’albergo, sentendo i lamenti provenienti dalla stanza prenotata dal 46enne, si sarebbero preoccupati dello stato di ... Leggi la notizia su tpi

