A Londra è stata strappata la tela di un dipinto di Picasso del valore di 20 milioni di sterline (Di martedì 31 dicembre 2019) Londra, strappata la tela del dipinto di Picasso “Busto di donna” Alla Tate Modern Gallery di Londra si è verificato un vero e proprio attentato all’arte: lo scorso 28 dicembre 2019 un ragazzo di 20 anni ha strappato, volontariamente, la tela di un dipinto di Pablo Picasso, “Busto di donna”, dal valore di 20 milioni di sterline. Incerto, al momento, il motivo del gesto: l’uomo incriminato, Shakeel Massey, non ha voluto fornire spiegazioni agli inquirenti. Per il ragazzo è stata disposta la custodia cautelare fino alla prima udienza del suo processo, fissata per il prossimo 30 gennaio: Massey, tuttavia, ha detto che respingerà ogni accusa, senza però voler rivelare perché ha danneggiato un’opera d’arte così importante. Grande sdegno da parte della Galleria, che attraverso un portavoce ha fatto sapere che il “Busto di donna” ... Leggi la notizia su tpi

nikita82roma : @LaGiuly77 @lasorelladikarl In un posto può anche colpirti qualcosa ma ritenerlo comunque sopravvalutato. Io sono s… - wavesofemerald : Londra perché bho sono partita con delle alte aspettative dato che tutti la osannano e per me è stata una mezza del… - ValeBolly_ : ...sono stata per la prima volta nella città che adoro,Londra! Ho assistito a vari concerti del mio sempre amato Er… -