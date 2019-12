«A far l’amore comincia tu»: chi prende l’iniziativa a letto? (Di martedì 31 dicembre 2019) I freni principaliIl timore di ferireCi vuole coraggioÈ faticosoOccorre conoscersi«A far l’amore comincia tu». Canta proprio così Raffaella Carrà: un invito, una preghiera? Chi può dirlo, ma sta di fatto che il tema dell’iniziativa nel sesso scalda molte coppie. Anche in questo caso i gusti non sono tutti al cioccolato: alcuni preferiscono guidare, altri seguire. O per lo meno questo è quello che si potrebbe immaginare con un po’ di buon senso. Esistono poi delle sfumature più estreme che rientrano nelle pratiche di sottomissione. Che sia l’uomo o la donna a lasciare totalmente carta bianca all’altro – in alcuni casi senza la possibilità di reagire o comunicare perché il gioco di ruolo prevede manette e bavagli – sembra che la sottomissione solletichi comunque le nostre fantasie. Forse non tutti arrivano a metterla in pratica, ma di certo il pensiero c’è se si ... Leggi la notizia su vanityfair

JessePrize6 : RT @stefaniafaffi15: Non amate per la bellezza perché un giorno finirà Non amate per l’ammirazione perché un giorno vi deluderà Amate… - Top_Radio_ : Now playing: Far L'amore by Bob Sinclar & Raffaella Carrà on - Sonia17198860 : RT @_NotteStellata_: Cerca angoli di cielo fantastiche visioni per dare nuova luce ai tuoi occhi, lasciando entrare tutte le emozioni senza… -