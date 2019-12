Tripoli potrebbe diventare la nuova Idlib (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dal 2016 in poi in Siria ha preso forma un piccolo emirato nel nord del paese, corrispondente grossomodo al territorio della provincia di Idlib. Qui, grazie anche alla vicinanza del confine turco, già nel 2012 sono stati segnalati i primi passaggi di terroristi provenienti dall’autostrada del Jihad aperta da Erdogan in funzione anti Assad. Alcune località di questa provincia sono diventate roccaforti di quella che, fino a pochi mesi fa, veniva chiamata da molti “opposizione” siriana. In realtà tali centri sono stati trasformati in veri e propri covi islamisti in cui il controllo del territorio è passato nelle mani di gruppi vicini ad Al Qaeda. L’emirato sopra descritto ha preso forma soprattutto dopo la caduta in mano islamista del capoluogo Idlib: a quel punto, la provincia è diventata rifugio jihadista. Ogni qualvolta venivano intavolate trattative, mediate da ... Leggi la notizia su it.insideover

DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: #Turchia, il governo vuole presentare oggi in Parlamento una mozione per l'invio di sostegno militare al #GNA di #Sarr… - MarianoGiustino : #Turchia, il governo vuole presentare oggi in Parlamento una mozione per l'invio di sostegno militare al #GNA di… - saracino58 : RT @ImJamesTheBond: Per chi pensi che l'Airbus A330-202 5A-LAT potrebbe trasferire passeggeri civili da Istanbul a Tripoli: La compagnia ae… -