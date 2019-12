Travis Scott sembra parlare del breakup da Kylie Jenner in una nuova canzone, dopo aver festeggiato il Natale con la ex (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un nuovo indizio sul perché si sono lasciati Travis Scott sembra parlare del breakup da Kylie Jenner in una nuova canzone, dopo aver festeggiato il Natale con la ex News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

flamanc24 : Visti Travis Scott, Bill Gates e Formula1 - HDblog : Cybertruck e Model 3: il fine 2019 di Tesla tra video rap e primi modelli cinesi - _AZ27_ : RT @LucaTwiVive: Travis Scott che mi droppa l'album depresso godo -