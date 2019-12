Trasporto pubblico, contributi dalla Regione per l’Anm e il Ctp (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoLa Regione ha messo in campo una serie di iniziative per dare un importante contributo teso al miglioramento del servizio di Trasporto pubblico a Napoli e nell’area metropolitana. Per l’Anm, azienda del Comune di Napoli, nell’ambito del concordato che riguarda il disavanzo di 180 milioni di euro, la Regione ha sottoscritto l’accordo transattivo dei creditori che per quanto riguarda l’Eav, azienda regionale, vedeva ammontare a 9 milioni di euro il proprio credito maturato. Contestualmente, la Regione è al fianco del CTP, azienda della Città Metropolitana di Napoli. Complessivamente saranno assegnati al Ctp 37 nuovi autobus, di cui 10 già consegnati. L'articolo Trasporto pubblico, contributi dalla Regione per l’Anm e il Ctp proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

