Pordenone, parla il ds: «Con Tesser fatto il salto di qualità» (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il direttore sportivo del Pordenone, Matteo Lovisa, ha parlato della stagione dei neroverdi: ecco le sue parole Il ds del Pordenone, Matteo Lovisa, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole sulla stagione. Pordenone – «Io dico sempre che c'è tanta differenza tra far bene e vincere. Il mister, che ha centrato diverse promozioni, è stato il giusto elemento per noi. Grazie a lui abbiamo fatto un grande salto di qualità». STADIO – «Attualmente giochiamo alla Dacia Arena di Udine perché a Pordenone disponiamo solo di uno stadio da 5000 posti. L'obiettivo è costruire un bell'impianto per continuare il progetto iniziato con la costruzione del bellissimo centro sportivo».

