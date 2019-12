Milan | niente prestiti per Rodriguez e Suso | via solo se acquistati

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019), la società rossonera lavora anche sul mercato in uscita ma non cederà i suoi giocatori in prestito L’arrivo di Ibrahimovic alcostringerà certamente la società ad operare in uscita in questa sessione di mercato invernale. Come riporta la Gazzetta dello Sport potrebbero partireche interessano rispettivamente a Watford e Siviglia. L’ostacolo sta nella modalità: entrambe le squadre infatti vorrebbero il giocatore in prestito mentre per il club rossonero l’unica soluzione è la cessione. Leggi su Calcionews24.com

