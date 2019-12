Leggi la notizia su kontrokultura

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Unfralascia supporre ai fan la gravidanzaformano una delle coppie meglio assortite nello spettacolo. Entrambi bellissimi, quest’anno si sono uniti in matrimonio con una cerimonia da sogno, alla quale hanno invitato pure diversi personaggi pubblici. Per festeggiare i 28 anni appena compiuti, la presentatrice di Rivelo ha voluto postare una fotografia insieme al compagno. Nella loro casa romana si sono ritratti sorridenti e complici. Taggandogli ha chiesto se intenda invecchiare con lei. E il ragazzo non ha esitato a far pervenire la replica: non potrebbe desiderare di meglio, d’altra parte – ha proseguito – nascondono dei segreti inconfessabili, almeno finora. Inconfessabili segreti Gli ammiratori si sono così lanciati nelle teorie più fantasiose. A quali inconfessabili segreti fa ...

KontroKulturaa : Lorella Boccia e Niccolò Presta, botta e risposta: Aspettano un bebè? - - zazoomnews : Lorella Boccia incinta? Il marito si lascia sfuggire qualcosa e lei: «Sei proprio uno stro» - #Lorella #Boccia… - viviromatv : “RIVELO” Le rivelazioni di Nicole Mazzoccato e Fabio Colloricchio a Lorella Boccia nella seconda puntata… -