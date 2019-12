L' antisemitismo è una rete che dilaga ovunque L' Italia il 27 gennaio può dare un

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) L'è un fenomeno che oramai travalica i confini europei, ha assunto la forma di unache ha ramificazioninel mondo e l'assalto all'abitazione del rabbino di York, ne è solo l'ennesima conferma. è il commento affidato all'Agi dalla presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello su quanto è avvenuto il 28 settembre negli Stati Uniti, nel quale chiede inoltre al governono di recepire la definizione diproposta dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra) come "segnale forte per contrastare tanto odio e violenza". Per Dureghello a New York si è consumato "l'ennesimo atto di violenza contro gli ebrei", di fatto la conferma di un "fenomeno che stando oramai in maniera inaccettabile" e che induce la comunità ebraica a esprimere "molta preoccupazione per quanto si legge quotidianamente sulle cronache, pur ...

