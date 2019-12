Crac Etruria, Pierluigi Boschi a processo con altri 13 (Di lunedì 30 dicembre 2019) La procura di Arezzo ha esercitato la citazione diretta a giudizio per il reato di bancarotta colposa a carico di 14 ex dirigenti e membri dell’ultimo cda di Banca Etruria. Tra questi c’è anche Pierluigi Boschi, padre dell’ex ministro Maria Elena, il quale, nella vicenda della banca, per la prima volta finirebbe a processo. Questo filone riguarda consulenze assegnate per trovare un partner alla banca, ma tali da causare il Crac. Si tratta di un filone autonomo rispetto al maxi-processo per bancarotta già in corso con altri 25 imputati.Tra le consulenze contestate dalla procura ci sono i 4 milioni di euro pagati per incarichi affidati a grandi società (Mediobanca e Bain) e importanti studi legali (Grande Stevens a Torino e Zoppini a Roma). Secondo la procura di Arezzo - così come riporta l’Ansa - i membri del cda e i dirigenti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

