Come sta Michael Schumacher a sei anni dall’incidente sugli sci (Di lunedì 30 dicembre 2019) Le condizioni di Michael Schumacher a sei anni dal drammatico incidente sugli sci. Le indiscrezioni, le supposizioni e le ipotesi circolate fino ad oggi. Era la fine di dicembre del 2013 (per l’esattezza il 29 dicembre del 2013) quando Michael Schumacher rimase vittima di un tragico incidente sugli sci. L’incidente di Michael Schumacher Il campione tedesco si trovava a Meribel, sulle Alpi francesi. lì rimase vittima di un drammatico incidente che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e quella della sua famiglia. L’ex pilota di Formula 1 avrebbe rimediato un gravissimo trauma cranico e avrebbe passato i primi mesi successivi all’incidente in coma indotto. Ma la sua vita non sarebbe più stata la stessa. Lasciò l’ospedale dopo 254 giorni di ricovero, ma il sostegno medico non sarebbe mai stato interrotto. Schumacher è costantemente seguito e ... Leggi la notizia su newsmondo

