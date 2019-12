Come dovrà essere il 2020 dell' Italia secondo Zingaretti

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Per il segretario del Pd "è arrivato il tempo di ricostruire". In un colloquio con La Repubblica, Nicoladice che "ill'anno di un nuovo vocabolario civile e con politiche di vera ricostruzione", in particolare siricostruire "un nuovo, moderno e ambientalmente sostenibile sistema industriale per creare lavoro e ben". Quindi si tratta di riattivare "vere e moderne politiche per la formazione, la ricerca, per dare autonomia e forza a una nuova generazione e con essa al paese". Insomma, "ricostruire un sistema, uno Stato più semplice, competitivo, utile, con maggiore giustizia fiscale".dice anche che è giunto il momento di dire "innanzitutto basta odio, divisioni, rancore, miopia e egoismo" lanciando cosi' al tempo stesso una sfida agli alleati - a Luigi Di Maio e a Matteo Renzi - che sono in preda ...

