Cangemi: note in carcere, a Regina Coeli al via con Manuela Villa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – La voce dolce e potente di Manuela Villa sulle note travolgenti di ‘Granada’ ha aperto a Regina Coeli la rassegna ‘note in carcere’ per le festivita’ natalizie, progetto nato da un’idea di Franco Califano e promosso dal vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, realizzato insieme all’agenzia Vie Musicali. Oltre un’ora di musica nel teatro dell’istituto in cui Villa ha alternato canzoni napoletane a stornelli romaneschi, duettando con il cantante romano Nico Di Barnaba, accompagnati dal battimano e dal coro dei detenuti. In prima fila insieme a Cangemi, il direttore di Regina Coeli, Silvana Sergi, la quale ha sottolineato “l’importanza di una iniziativa che ha il merito di portare la musica in carcere e regalarci voci emozionanti come quella di Manuela Villa”. Cangemi ha ... Leggi la notizia su romadailynews

