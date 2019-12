Boom di turisti in Campania | Vesuvio | Ercolano e Pietrarsa le mete più gettonate

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Numeri altissimi di visitatori in tutta laper questo 2019 ma il promato d’ingressi va al Gran Cono del, che chiude con 756.572. Nel 2018 gli ingressi erano invece 665.945. A rendere noti i dati è il presidente dell’Ente Parco Nazionale del, Agostino Casillo : ”E’ il record di sempre relativo alle presenze al Cratere del,con più 90 mila ingressi rispetto al 2018, ovvero un +14%, frutto anche del forte investimento in promozione e comunicazione realizzato negli ultimi anni”. Numeri molto alti e positivi anche per il Parco archeologico diche chiude l’anno con 548.070 visitatori (il dato è asl 29 dicembre), rispetto ai 534.328 del 2018. Nel prossimo anno il Parco avrà un’immagine ‘chiara’, ‘identitaria’, ‘distintiva’ e ...

