Autismo e sindrome di Down: i ragazzi discriminati e insultati (Di lunedì 30 dicembre 2019) «Non si può mangiare vicino a queste persone, ci viene il vomito». Avrebbero detto frasi come questa i clienti di una pizzeria a Filadelfia, piccolo comune in provincia di Vibo Valentia, seduti accanto al tavolo in cui c’erano cinque ragazzi con la sindrome di Down. In provincia di Frosinone è stata invece rifiutata la prenotazione in albergo per la fine dell’anno a un gruppo di famiglie con ragazzi con Autismo. Due casi di intolleranza e discriminazione denunciati nei giorni delle feste. In Calabria i ragazzi in pizzeria sono stati derisi da tre persone che erano seduti vicino a loro. Queste persone, padre, madre e figlia, hanno lasciato il locale dopo aver chiesto al gestore perché li aveva fatti entrare e dopo essersi lamentati con i camerieri. «Non si può mangiare ci viene il vomito. Capisco che sono malati, addirittura portali in pizzeria…. Bisognerebbe lasciarli a casa» avrebbe ... Leggi la notizia su vanityfair

frabarraco : RT @GiulianaCavall9: Ma porca...Chi si rifiuta di cenare in un ristorante con ragazzi con sindrome di down, chi non alloggia in un albergo… - verygoodcop : @mgmaglie @BorgonzoniPres «Greta Thunberg? La metterei sotto con l'auto [...] adesso non si può più dire male di Gr… - RediStefano : RT @mignoloeprof: Eliminare la sindrome di Asperger dal DSM ed assimilarla all'autismo è stato il più grande crimine sociale della psichiat… -