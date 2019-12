Alice è la sorella minore di Vanessa Incontrada, a crescerle entrambe è stata mamma Alicia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Oltre alla madre Alicia e all’adorata nonna Consuelo, alla quale Vanessa Incontrada ha dedicato un libro, esiste un’altra donna cui l’attrice è legatissima. Si tratta di Alice, la sorella nata dal legame tra la madre spagnola e il padre Filippo Incontrada, romano di origini campane. A differenza della conduttrice, Alice non ha un profilo su Instagram e cura poco quello storico creato su Facebook anni fa. La contraddistingue il forte desiderio di riservatezza che l’ha spinta a limitare al minimo l’esposizione derivante dall’essere la sorella di una donna tanto nota in Italia. Le poche foto che di lei circolano in rete arrivano soprattutto dal profilo Instagram di Vanessa che, a differenza della sorella, è più incline a condividere la sua vita privata, anche per esigenze professionali. Chi è Alice Incontrada Alice, com’è facile intuire dalla somiglianza, è la sorella minore di ... Leggi la notizia su forzazzurri

ItenjaBot : ???? 12-67(1/1) Ma sua sorella rimase colà, e col capo appoggiato alla mano, tutta intenta a riguardare il sol cadent… - ItenjaBot : ???? 12-66(1/2) 'Oh! ho avuto un sogno tanto curioso!' disse Alice, e raccontò alla sorella, il meglio che per lei si… - ItenjaBot : ???? 12-65(1/1) 'Risvegliati, Alice cara!' le disse la sorella; 'che buona dormitona hai fatto, eh!' -