Traversata in Antartide per stimare l’aumento del livello dei mari | scienziati francesi e

(Di domenica 29 dicembre 2019) Fino al 25 gennaio 2020, una squadra composta dadel CNRS, dell’Universita’ Grenoble Alpes e daitaliani del CNR e dell’INGV percorrerà 1.318 km tra andata e ritorno in mezzo al plateau dell’, su una traversa organizzata dall’Istituto Polare Francese (IPEV) con la collaborazione del Programma Nazionale di Ricerche in(PNRA), partendo dalla stazione italo francese Concordia in direzione Polo Sud. I principali obiettivi della spedizione EAIIST (East Antarctic International Ice Sheet Traverse) sono quelli di poterl’aumento deldeiattraverso lo studio degli archivi climatici. La spedizione è finanziata lato francese dall’Agence nationale de la recherche e dalla Fondation BNP Paribas, lato italiano dal PNRA, finanziato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, ...

