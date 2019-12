L’influenza rovina le feste di Natale, casi in aumento: in una settimana 247mila a letto (Di domenica 29 dicembre 2019) Nella settimana prima delle vacanze natalizie L’influenza ha colpito 247.000 persone, per un totale di 1.360.000 casi nella stagione in corso. Iniziano anche a verificarsi i primi casi gravi e i primi decessi. Le Regioni più colpite sono Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Leggi la notizia su fanpage

