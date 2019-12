Hulk lascia la moglie per mettersi con la nipote di lei

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’attaccante brasiliano Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto come, hato la compagna Iran Angelo de Souza, percon ladella donna, di nome Camila.e ladellaAttaccante dello Shangai Sipg, dopo aver giocato per Porto e Zenit San Pietroburgo,è al momento al centro della cronaca rosa brasiliana. Assieme da ben 12 anni con Iran Angelo de Souza, madre dei suoi tre figli, lo scorso agosto si sono separati. In seguitosi è messo con la, più giovane di molti anni, della ormai ex. Come ufficializzato dallo stesso calciatore attraverso un comunicato, infatti: “Questo sabatoha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva ...

