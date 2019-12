Genoa | c’è Behrami | lo svizzero è in prova

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lo svincolatoè inal: verrà valutato da Nicola e poi firmerà il nuovo contratto con i rossoblù (Alessio Eremita, inviato a Genova) – Valonriparte dal. Il centrocampista classe ’85, svincolatosi dal Sion, è attualmente inal centro sportivo Signorini. Il suo obiettivo è convincere il nuovo tecnico Davide Nicola e tornare ufficialmente in Serie A. Per loè pronto un contratto di sei mesi. Leggi su Calcionews24.com

