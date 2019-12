Leggi la notizia su agi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si tratta sicuramente di una delle migrazioni più lunghe di sempre ma "èche cosa abbia effettivamente spinto questo gruppo dia scegliere una rotta diversa da quelle abituali e ad entrare nel Mediterraneo". Elena Papale, ricercatrice dell'Istituto per lo Studio degli impatti antropici e Sostenibilità in ambiente marino del Consiglio nazionale delle ricerche, parla con l'Agi dell'insolito 'viaggio' che ha portato quattro esemplari di 'Orcinus Orca' prima nelle acque del porto di Genova, ai primi di dicembre, e ora in quelle dello Stretto di. "L'ipotesi più probabile - premette Papale - è che siano in cerca di cibo ma i fattori che possono incidere sul loro comportamento sono diversi, per azzardare delle ipotesi bisognerebbe monitorarle più a lungo. Ed èprevedere che cosa faranno adesso, se punteranno verso lo ...

Agenzia_Italia : È impossibile dire dove andranno le orche avvistate a Messina - BreathTillDeath : RT @The_Big_Boh: Milioni spesi per cibo e per il cenone, ristoranti strapieni, impossibile trovare posto. Milioni spesi per i botti anche q… - oreohug : RT @The_Big_Boh: Milioni spesi per cibo e per il cenone, ristoranti strapieni, impossibile trovare posto. Milioni spesi per i botti anche q… -