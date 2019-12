Vidal denuncia | il Barça si difende E l’Inter aspetta | il punto

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non voleva farlo, o forse sì, Arturo, eppure è diventato un serio concorrente di Zlatan Ibrahimovic nella lotta a chi si prende titoloni su web, tv e giornali. King Arturo vuole irrompere in serie A, e in Spagna leggono lasporta contro il Barcellona per reclamare circa 2,4 milioni di euro non corrisposti come una pesante forzatura per ottenere il via libera e andare all’Inter. Che sia la legittima (?) rivendicazione di quanto gli spetta o una manovra a fini di mercato, resta che il Barcellona l’ha presa male ed è passato al contrattacco. Secondo i catalani anon spettano i circa 2 milioni di euro previsti come bonus per lo scorso anno qualora il cileno avesse giocato almeno il 60% delle partite dei blaugrana., in effetti, ha preso parte a circa la metà delle gare e per questo avrebbe richiesto la metà del bonus totale. Il Barca, però, si mette ...

