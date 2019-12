Valanga in Val Senales | morti una donna e due bambini

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Unaha sorpreso un gruppo di sciatori in Valunae due. Una quarta persona è rimasta ferita.(BOLZANO) – Nuova tragedia in montagna. Nella mattinata di sabato 28 dicembre 2019 unaha sorpreso un gruppo di sciatori in Val. Il bilancio è molto grave: unae una bimba di sette anni sonomentre altre due persone sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. Tra questi anche un bambino che è deceduto qualche ora dopo per le gravi ferite riportate. Le vittime sono tutte di nazionalità tedesca.in Val Selenas, treSecondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori, il gruppo di turisti tedeschi era impegnato sulla pista da sci che dal ghiacciaio porta a fondo valle. Laha travolto in pieno la cordata con le persone che sono state travolte in pieno. Per lae la ...

