Tutta la famiglia con la stessa malattia

Leggi la notizia su bigodino

(Di sabato 28 dicembre 2019) Combattere il cancro non è solo una questione legata al paziente, ma anche ai suoi cari che lo accompagnano. È una lotta collettiva in cui ogni membro mette il suo granello di sabbia per aiutare chi ne ha bisogno.via, cosa succede quando più di un membro dellaè affetto dalla fatidica? Si tratta dellaDesclef, originaria della Florida, Stati Uniti, la quale ha ricevuto notizie terribili dai medici. Sia padre, madre, che figlio hanno il cancro. La storia dei Desclef ha sorpreso e preoccupato tutti. La prima diagnosi è avvenuta qualche anno fa. È stato nel 2014 che alla madre Kathy, è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin. Dopo 5 lunghi anni di alti e bassi in, hanno ricevuto un’altra notizia spaventosa: al padre, Benoit, è stato diagnosticato un tumore operabile, ma nel cervello. Poi c’è stata la volta del bambino della, ...

AmorosoOF : Il nostro disco live #10IONOI è disponibile qui ? - acffiorentina : | ?? ?? | Merry Christmas to all who celebrate ?? Buon Natale a tutta la famiglia viola ?? - acffiorentina : 'I migliori auguri da tutta la famiglia viola a chi ci sostiene ogni giorno' #ForzaViola… -