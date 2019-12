Somalia | attentato con autobomba a Mogadiscio | decine di morti | tra cui bambini

Leggi la notizia su tpi

(Di sabato 28 dicembre 2019) Almeno 60 persone sono morte e moltesono rimaste ferite nell’esplosione di un’nei pressi di un check point a, capitale della. Tra le vittime ci sarebbero. A darne notizia è la Polizia somala. L’non è stato ancora rivendicato, ma i sospetti ricadono sugli Al Shabaab, formazione jihadista legata ad Al Qaeda. Notizia in aggiornamento

