Pamela Barretta e Enzo Capo ospiti al Trono Over | lui vuole un figlio | lei non è ancora

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di sabato 28 dicembre 2019)più innamorati che mai dopo Uomini e Donne, l’ex cavaliere vorrebbe già uncon la fidanzata È stata registrata ieri 27 dicembre una nuova puntata deldi Uomini e Donne, in studio c’erano anche. I due hanno parlato della loro storia d’amore, nata pochi mesi fa nella trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Da quando sono usciti insieme dal programma sono diventati inseparabili, ad oggi sono più innamorati e felici che mai. La loro relazione è diventata sempre più importante ed è per questo che l’ex dama a breve presenterà il compagno a suo, nato da una passata relazione. Parlando di figli, l’ex cavaliere non essendopadre ha manifestato il desiderio di avere uncon. La richiesta diha lasciato tutti senza parole, anche la ...

zazoomnews : Pamela Barretta ci prova con il matrimonio Il messaggio per Enzo - #Pamela #Barretta #prova #matrimonio - Noovyis : (Pamela Barretta oggi: per tanti è diversa dai tempi di Uomini e Donne: “Troppi ritocchini”) Playhitmusic -… -