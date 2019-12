L’Europa ha già fallito | in Libia è un affare tra Russia e Turchia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di sabato 28 dicembre 2019) L’inizio del 2020 si preannuncia fitto di novità sul fronte libico: i primi giorni del nuovo anno infatti, potrebbero essere contrassegnati da una serie di incontri politici e diplomatici in cui i vari attori impegnati nel paese nordafricano proveranno a stringere i tempi per i propri rispettivi obiettivi. A partire dal 7 gennaio, i focus sullapotrebbero assumere sempre più importanza sia sotto il profilo politico che mediatico. In quella data infatti, è prevista una missione europea incon l’arrivo nel paese nordafricano dei ministri degli esteri italiano, francese, inglese e tedesco, oltre che dell’alto rappresentante della politica estera Ue. In quelle stesse ore, il parlamento di Ankara potrebbe dare il via libera alla missione militare turca indopo la richiesta ufficiale in tal senso arrivata da Tripoli. E tutto questo alla vigilia ...

BenitoGiorgio : @enzolepidi @ATimossi ... a PARTE piano Kalergy, se tu sei 1 MULTINAZIONALE GLOBALISTA, e vuoi più CLIENTI in frett… - CynicEma : Invece io non vedo l'ora per #Mattarella ?? sono già pronto con cofane di popcorn! Più Europa, più euro, sempre più… - AndreaInterNews : @BullaInterista Puoi anche controllare il palmarès con l'Inter eh. Non cambia molto. Sensi giocava in Serie B mentr… -