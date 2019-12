Capodanno | Coldiretti | “In 260mila a tavola in agriturismo”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Sono oltregli ospiti pernegli agriturismi italiani spinti dalla tendenza a ricercare la buona, ma anche la tranquillità lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E’ quanto stima lasulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica. Si registra – sottolinea la– un aumento dei giovani che trascorrono la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle campagne facendosi tentare dalle golosità gastronomiche tradizionali presenti sulle tavole imbandite degli agriturismi senza farsi sconvolgere dalle chiassose feste in piazza e dalle lunghe serate delle discoteche. La riscoperta della natura, ma soprattutto della voglia di stare insieme per comunicare, che il silenzio della campagna acertamente favorisce, sembrano essere dunque – sostiene la– apprezzati anche dalle giovani ...

