Aviano, generale Usa a Bloomberg: nella base americana del Friuli le 50 bombe atomiche ora conservate in Turchia (Di sabato 28 dicembre 2019) “Vista la crescita dell’antiamericanismo in Turchia e la volontà di Erdogan di avvicinarsi alla Russia, abbiamo urgentemente il bisogno di ricollocare le armi nucleari che abbiamo nella base di Incirlick e che non hanno più la stessa utilità a fini strategici del passato. Dobbiamo spostarle”. Ecco, quelle bombe atomiche potrebbero finire in Italia, nella base americana di Aviano, in provincia di Pordenone. A dichiararlo a Bloomberg, la multinazionale informativa che ha sede a New York, è stato il generale Charles Chuck Wald, dell’Air Force, ora in pensione, ma che continua a rivestire incarichi nell’amministrazione americana. È stato lui a parlare di Aviano come deposito per una cinquantina di atomiche. È una realtà che conosce molto bene, visto che dal 1995 al 1997 ha comandato il 31esimo Fighter Wing che ha sede nella base friulana. “Idealmente – ha ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Aviano generale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aviano generale